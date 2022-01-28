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РБК назвал регионы, сильнее всего зависящие от федеральных денег

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Крупнейшим получателем федеральных денег среди субъектов РФ, по последним известным данным за 2020 год, стала Москва с показателем в 381,7 млрд руб. Об этом пишет РБК.

Второе место заняла Московская область, которой выделили 247,4 млрд руб. Замыкает тройку рекордсменов по траншам из центра Республика Крым с показателем в 187,6 млрд руб.

По словам младшего директора по суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяны Тирских, безвозмездные перечисления субъектам из федерального бюджета делятся на дотации, субсидии, субвенции и прочие межбюджетные трансферты. Так, субвенции вообще не отражают зависимости от центра, так как эти деньги отправляются на финансирование собственных полномочий регионов. Например, производятся выплаты пособий за рождение первого ребенка.

А вот в узком смысле зависимость от федерального центра показывают дотации. Так, в 2020 году лидером стал Дагестан, которому выделили 80,1 млрд руб. Второе место у Якутии с 61,8 млрд руб. Замыкает тройку Чечня с показателем в 50,6 млрд руб. Всего в 2020 году на дотации было выделено 1,3 трлн руб.

Тирских отмечает, чтобы регионы находились в равных условиях при сравнении, берут относительные показатели или показатели на душу населения. Самые щедрые поступления, в расчете на одного жителя, оказались у Чукотки, где на человека приходится 438 тыс. руб. Камчатский край занял вторую позицию с показателем в 224 тыс. руб. Третье место у Ненецкого автономного округа (219 тыс. руб).

Вопрос зависимости российских регионов от федеральных денег подняли после того, как 24 января глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram-эфире заявил, что без помощи федерального центра его регион не продержится и месяца. Он пояснил, что у Чечни нет собственных доходов от продажи сырья, поэтому она полагается на дотации от Москвы. Позже Кадыров подтвердил информацию о том, сколько средств из российского бюджета уходит на содержание Чечни в своем Telegram-канале.

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