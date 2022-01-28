Легендарный инвестор предсказал грандиозный обвал экономики

Грандиозный обвал мировой экономики предсказал легендарный британский инвестор Джереми Грэнтэм. В разговоре с Bloomberg он выразил точку зрения, что миру нужно готовиться к замедлению экономического роста, скачку инфляции и резкому дефициту рабочей силы.

Сооснователь бостонской компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co, который ранее предсказывал крах доткомов и мировой экономический кризис, заявил, что «существует лишь ограниченное количество дешевой нефти, дешевого никеля, дешевой меди, и мы начинаем приближаться к некоторым из этих границ».

По его мнению, изменение климата, сопровождающееся сильными наводнениями, засухами и экстремальным повышением температуры, подорвет сельское хозяйство.

Представители поколения беби-бумеров (рожденные с 1946 по 1964 год) уходят на пенсию, рождаемость сокращается, при этом обостряется геополитическая напряженность.

По оценке специалиста, на возмещение потерь уйдут десятилетия.

«Если вы думаете, что сможете выдержать это 10, 20 или даже 30 лет, ради бога. Но история говорит, что многие из вас этого не выдержат», — подвел пессимистический итог эксперт.

Ранее был дан еще один экономический прогноз. Цена барреля нефти резко подскочит вверх в случае эскалации геополитического кризиса на востоке Украины. При негативном сценарии планка преодолеет критический рубеж в $100, заявил в беседе с «Газетой. Ru» директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.