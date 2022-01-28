В сервисе по возврату проблемной задолженности ID Collect (входит в Группу IDF Eurasia) рассказали, что россияне стали чаще сдерживать обещания взыскателям выплатить задолженность. Как пишет ТАСС, средний показатель доли сдержанных обещаний (KPP, kept promise to pay) совершить платеж в счет погашения долга по итогам 2021 года вырос на 1,8 п. п.

Те, у кого была просроченная задолженность по кредитным картам, в 2021 году относительно прошлого года подняли средний показатель доли сдержанных обещаний (KPP, kept promise to pay) на 1,8 п. п. за год. По потребительским POS-кредитам — на 1 п. п., по кредитам наличными — на 8 п. п, по кредитам на автомобиль — на 2 п. п.

Для микрозаймам средний показатель вырос на 5 п. п.

Генеральный директор ID Collect Александр Васильев отметил, что весомая доля клиентов занята в пострадавших от пандемии отраслях. Как считает эксперт, постепенно должники осознают, что сегодня «взыскатели — это цивилизованный инструмент, с помощью которого при наличии желания можно эффективно управлять своим долгом». Он напомнил, что должник может составить комфортные графики платежей, реструктуризировать долг или выработать с консультантами другое решение.

Ранее сообщалось, что в России замедлились темпы роста личных банкротств. По данным Единого федерального реестра «Федресурс», количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс.