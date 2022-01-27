Медведев рассказал о последствиях запрета доллара для России

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае запрета долларовых платежей российская экономика сможет обойтись евро или юанем. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китайской Народной Республики, резервная валюта», — сказал он.

Также Медведев напомнил, что Россия достаточно давно проводит курс на более сбалансированную систему валютных резервов, которая заключается в том, что количество долларов в общем объеме уменьшается.

По его словам, Россия хранит порядка 20% накоплений в долларах, порядка 30% — в евро, порядка 20% — в юанях, в некоторых других валютах, а также в золоте.

Ранее Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT.