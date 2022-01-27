«Почта России» потратит 4 млрд рублей на повышение зарплат сотрудников в 2022 году

»Почта России» в 2022 году планирует выделить более 4 млрд рублей на повышение зарплат своих сотрудников, сообщается на сайте компании.

«В январе 2022 года «Почта России» в очередной раз повысила минимальные оклады. Изменение затронуло 136 тыс. человек, из которых более 65% — это почтальоны, операторы и сортировщики», — отмечается в сообщении.

В организации сообщили, что будет повышена нижняя граница уровня оклада. Так, ежемесячный доход сотрудников, получавших минимальные оклады, вырастет в среднем на 7,7%. У почтальонов зарплаты увеличатся на 8,4%, у операторов — на 7,7%, а сортировщики станут получать больше на 8,1%.

В 28 регионах на территории России существуют максимальные северные надбавки вне зависимости от стажа работы. В этой программе участвуют 2 тыс. сотрудников, чьи зарплаты увеличатся практически на треть (30%). Это в большинстве своем молодые специалисты, которые недавно закончили учиться. В этом году компания направит 56 млн рублей на повышение северных надбавок.

«В 2022 году мы установили максимальные северные надбавки для людей со стажем работы меньше пяти лет, это улучшит условия труда для молодых специалистов в нашей компании», — отметила заместитель гендиректора по кадровым и социальным вопросам «Почты России» Ирина Козина.

В начале декабря «Почта банк» опубликовал исследование, согласно которому более трети россиян заявили, что им регулярно не хватает денег до зарплаты. Так, регулярно испытывают финансовые трудности 34% опрошенных, 40% сталкиваются с ними иногда, а 26% заявили, что у них никогда не было такой проблемы.