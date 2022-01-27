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В Госдуме предложили распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Депутат Якубовский: при отсутствии новостроек нужно выдавать льготную ипотеку на вторичное жилье

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением распространить льготные ипотечные кредиты на вторичное жилье. Письмо депутата председателю правительства оказалось в распоряжении «Известий».

Инициатива Якубовского касается населенных пунктов, в которых строительство жилья ведется низкими темпами. Он предлагает разработать для этих мест программу льготных займов на покупку вторичных квартир.

Парламентарий отметил, что действующие программы направлены на повышение спроса на квартиры в новостройках — исключение составляет Дальневосточный округ. Там, где новостроек мало, граждане не могут рассчитывать на поддержку государства при покупке жилья, подчеркнул он.

Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» предупредило, что в 2022 году ставки по ипотечным кредитам могут превысить 10%.

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