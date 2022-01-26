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Регулятор США сохранил ставку на уровне 0-0,25%

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J. Scott Applewhite/AP

Федеральная резервная система (ФРС) США решила сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Для этого комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%. Комитет ожидает, что с инфляцией, значительно превышающей 2%, и сильным рынком труда вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам», — говорится в сообщении.

12 января сообщалось, что годовая инфляция в США достигла максимума с 1982 года и в декабре 2021 года ускорилась до 7%. Потребительские цены в США к концу 2021 года ускорили рост до 7% с 6,8%, которые наблюдались в ноябре. Лишь только за декабрь они выросли на 0,5%.

За 2021 год базовая инфляция в США, за исключением цен на продукты и энергоносители, оказалась на уровне 5,5%. Продукты же подорожали на 6,3%, а сами энергоносители прибавили в цене почти треть (+29,3%).

На слушаниях банковского комитета сената 11 января председатель ФРС США Джером Пауэлл озвучил четкую последовательность действий по нормализации монетарной политики: в марте закончится программа количественного смягчения, а затем на протяжении года ожидается несколько повышений ключевой ставки. Как считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, американский регулятор перейдет к циклу повышения ставок именно в марте.

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