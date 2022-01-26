Немецкий регулятор назвал условие для сертификации «Северного потока — 2»

Сертификация оператора участка газопровода «Северный поток — 2» восстановится после того, как завершится передача основных активов немецкой дочерней компании и будет проверена полнота документации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерального сетевого агентства.

При этом немецкий регулятор не смог назвать сроки восстановления сертификации.

«В настоящее время мы не можем предсказать, когда процедура может быть возобновлена», — заявили в пресс-службе.

В Федеральном сетевом агентстве подчеркнули, что сертификация будет приостановлена до тех пор, пока активы и средства не будут переданы немецкой «дочке» Nord Stream 2 AG.

Ранее стало известно, что оператор газопровода «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG — учредила в Германии дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, чтобы пройти сертификацию в ФРГ. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток – 2», расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.