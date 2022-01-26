Аналитики оценили покупку Сбером российских магазинов «Стокманн»

Соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в экосистеме Сбера подписано с владельцем «Стокманн» Яковом Панченко. Сбер обязался приобрести 100 процентную долю компании «Стокманн» в первой половине 2022 года после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России.

По мнению биржевого аналитика, инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, сделка между Сбером и «Стокманном» взаимовыгодная.

«СберМегаМаркет уже начал развивать fashion-направление и ему нужны какие-то новые интересные темы. Конкуренты — «Озон», «Яндекс.Маркет» уже развивают это направление и в рамках конкуренции с ними Сберу нельзя отставать», — считает он.

Аналитик подчеркнул, что «Стокманн» имеет прочную позицию на российском fashion-рынке, и является одним из самых известных брендов уже очень давно. Таким образом, покупая «Стокманн», сам Сбер становится более «модным» в глазах обеспеченного среднего класса, основного потребителя модной одежды, на которого Сбер и делает ставку. Так что для Сбера это логичный шаг в развитии.

«Стратегическое партнерство Сбера и «Стокманн» позволит сделать из СберМегаМаркета мультикатегорийный маркетплейс и это логичный путь развития для экосистемы, повышения ее прибыльности, так как fashion — то прибыльный бизнес, такой лакомый кусок везде в мире. К тому же «Стокманн» продает не только модную одежду, но и обувь, и товары для дома, так что его приобретение можно рассматривать как более широкое расширение ассортимента СБерМега Маркета, чем развитие fashion-направления», — отметил Суверов.

В свою очередь, генеральный директор «INFOLine-Аналитика»Михаил Бурмистров считает, что СберМегаМаркет благодаря сделке получит возможность управлять ассортиментом, взаимодействовать с поставщиками и закупках fashion. Кроме того, компания получит сильный бренд в среднем и высоком ценовом сегменте.

«Сейчас маркетплейсы сфокусированы на расширении ассортимента и привлечении новых селлеров, но далее встанет вопрос дифференциации и формирования уникального ассортимента, поэтому покупка «Стокманн» позволит СберМегаМаркету не только значительно ускорить развитие fashion-категории, но повысить эффективность маркетингового бюджета, а также с другими конкурировать с более крупными маркетплейсами за счет наличия сильного собственного бренда», — пояснил эксперт.

Бурмистров подчеркнул, что для «Стокманн» это уникальная возможность сохранить позиции на рынке и не свернуть бизнес из-за убытков, так как компания нуждается в инвестициях для развития онлайн.

Эксперты сходятся во мнении о том, что в сделке ключевое значение имеет финансовый момент.

«Сбер выгоден «Стокманну» как партнер, поскольку, во-первых, это самый сильный бренд из российских маркетплейсов. Во-вторых, у Сбера есть финансовые ресурсы для развития этого проекта, по итогам 2021 года Сбер, как известно, получил рекордную прибыль в 1,2 триллиона рублей, а иметь возможность получать деньги на развитие важно для конкурентной борьбы. И, в-третьих, у Сбера есть команда айтишников, которая необходима для продвижения в электронной коммерции», — заключили они.