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В Европе придумали, как решить проблемы с газом

Blomberg: в Европе хотят заменить российский газ топливом из одноклеточных

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Reuters

Европейские компании планируют заменить природный газ из России топливом, произведенным при помощи архей — одноклеточных организмов. Эти бактерии участвуют в производстве метана, одного из главных компонентов природного газа, сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, разработкой этой технологии занимается немецкая компания Electrochaea GmbH. По словам ее директора Дорис Хавербрадл, в Европе хотят опираться на возобновляемый источник энергии, вместо того, чтобы использовать «природный газ от мистера Путина и других».

В будущем сторонники проекта планируют избавить атмосферу от вредных выбросов, так как углекислый газ будет поставляться с предприятий, создавая замкнутый цикл. Компания Electrochaea уже построила несколько демонстрационных мощностей в Дании, Венгрии и Швейцарии. Подобными экспериментами также занимаются в Австрии.

Bloomberg в свою очередь отмечает, что данная технология не скоро станет массовой, так как требует вложения миллиардов евро и нескольких лет для полной наладки.

Ранее замглавы Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что страны Европы должны быстрее и активнее финансировать возобновляемые источники энергии, чтобы отказаться от российского газа. По его словам, стабильная и доступная энергия в Европе появится лишь благодаря развитию солнечных, ветряных и других безопасных и экологичных электростанций.

Отношения между Евросоюзом и Россией ухудшились после обвинений «Газпрома» в намеренном сдерживании поставок и манипуляций на энергетическом рынке.

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