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ЦБ ответил на критику своего предложения о запрете криптовалют

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Depositphotos

ЦБ хочет купировать риски от распространения криптовалют заранее и сравнивает инвестиции в криптовалюту с долларизацией и валютной ипотекой. Об этом регулятор сообщил в комментарии Forbes.

В ЦБ отметили, что россияне продавали больше криптовалюты, чем покупали. Это может быть связано с тем, что большинство владельцев цифрового актива участвовали в майнинге. Поэтому просто продавали «добытую» валюту. Однако с вовлечением более широких слоев населения разница между покупкой и продажей будет отрицательной.

Банк России настаивает, что покупка криптовалюты является выводом капитала из экономики. «Вместо вложений в депозит, акции и облигации, которые обеспечивают финансирование экономики России, люди стали покупать криптовалюту, которая обслуживает платежи в нелегальной экономике», — говорится в ответе ЦБ.

Регулятор считает, что его задача – мониторинг рисков и их своевременное купирование. Тенденция на увеличение распространения криптовалют может привести к формированию параллельной банковской системы.

В ЦБ признали, что сейчас объем операций у россиян с криптовалютой находится на низком уровне. Однако будущий тренд необходимо ограничить, чтобы не накапливались риски.

20 января Банк России предложил жестко зарегулировать криптовалютный рынок. Так, предлагается запретить выпуск, майнинг, обращение цифровых валют на территории страны. По мнению ЦБ, использование криптовалют несет в себе риски для благосостояния граждан, финансовой стабильности, а также способствует нелегальной деятельности.

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