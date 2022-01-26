Mastercard снизила тарифы при оплате картой на маркетплейсах

Mastercard решила понизить комиссию за прием карт для крупных онлайн-магазинов, таких как Ozon, Wildberries, AliExpress и другие. Об этом пишет РБК, ссылаясь на информационный бюллетень компании.

С 31 января 2022 года размер межбанковской комиссии составит 1,48% или 1,28% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж. В Mastercard отметили, что компания «обновила программу межбанковских комиссий», однако детали обновления решили не сообщать.

Эксперты считают, что для крупного онлайн-бизнеса ранее не было спецтарифов. Они будут действовать при оплате картами Mastercard и Maestro на сайте магазина. Только в бюллетене от Mastercard не уточняется, какой оборот должен быть у интернет-магазина, чтобы спецтарифы начали действовать.

Изменения в тарифах произошли после спора Wildberries и западных платежных систем в середине прошлого года. Тогда Wildberries объявила, что при оплате покупок картами «Мир» через Систему быстрых платежей или SberPay покупатели смогут сэкономить 2% от стоимости товаров. Visa и Mastercard увидели в этом решении введение новых комиссий при оплате своими картами, что нарушает их правила.

В середине ноября международная платежная система Visa решила снизить тарифы за прием карт для крупных маркетплейсов. Новые тарифы будут действовать с 1 февраля 2022 года.