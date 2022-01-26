Число продуктовых магазинов в России за 2021 год уменьшилось почти на 20%

Число киосков, ларьков и продуктовых магазинов в России за 2021 год уменьшилось на 18,87%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование банка «Точка».

При уменьшении числа ларьков и продуктовых магазинов активно открывались новые интернет-магазины. За 2021 год их стало больше на 93,06% по сравнению с показателями 2020 года.

Эксперты отмечают, что сокращение числа продуктовых точек произошло из-за того, что покупатели перешли на онлайн-площадки. Эта тенденция прослеживается и в других сферах. Так, на 12% уменьшилось количество компаний по предоставлению персональных услуг. Почти на 11% стало меньше компаний по ремонту бытовой техники, а количество частных перевозчиков сократилось на 9%.

В конце ноября аналитики банка «Русский Стандарт» сообщили, что за три квартала 2021 года в России общее число офлайн-покупок продуктов выросло на 66%, а общая сумма – на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.