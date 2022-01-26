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Аналитики ЦСР рассказали о среднем сроке службы бумажных рублей

Аналитики ЦСР заявили, что средний срок жизни российских купюр составляет около двух лет

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР) рассказали, что срок службы бумажных российских рублей в их текущем виде составляет в среднем от 2 до 2,5 лет, при этом вторичная переработка купюр практически невозможна, а их сжигание приводит к выбросам парниковых газов в атмосферу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Факт необходимости утилизации наличных средств в связи с их естественной амортизацией в результате обращения остается неоспоримым. Срок службы купюры зависит от ее качества и средств производства. Средний срок жизни российских купюр колеблется в районе 2–2,5 лет», — объяснила первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко.

В публикации отмечается, что в России вторичная переработка купюр практически невозможна из-за особых красок, которые используют при изготовлении денежных знаков. Сжигание же купюр, вышедших из оборота, приводит к выбросам парниковых газов в атмосферу, утверждает Радченко.

Ранее зампред ЦБ Михаил Алексеев заявил, что Банк России в скором времени представит модернизированную банкноту в 100 руб.

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