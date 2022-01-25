Сбер, Mubadala, и РФПИ стали инвесторами сети дата-центров IXcellerate

Сбер, суверенный фонд ОАЭ Mubadala и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) стали инвесторами российского оператора коммерческих дата-центров IXcellerate, сообщает пресс-служба Сбербанка.

«Мы живем в эпоху больших данных, которые хранятся где-то далеко в облачных хранилищах. Нам кажутся эти данные совсем невесомыми, хотя на самом деле дата-центры с серверами — это огромные пространства — почти города. Я видел их в реальной жизни — это поражает воображение. То, что делает IXcellerate для бизнеса — очень важно. Возведение таких городов-хранилищ помогает компаниям работать без перебоев, хранить всю необходимую информацию и не думать самим, где размещать сервера со всеми данными», — отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов.

Как уточнили в Сбере, компания направит инвестиции на расширение Северного и Южного кампусов в Москве. Это позволит IXcellerate построить новые объекты, увеличить энергоемкость и обеспечить эксплуатацию одного из крупнейших кампусов ЦОД в Европе. Масштабирование бизнеса в соответствии с высочайшими отраслевыми стандартами позволит IXcellerate предлагать клиентам дополнительные мощности, поддерживать доступность сервиса на уровне 99.999% и гарантировать лучшую связность – условия, необходимые для успеха цифровых лидеров в новой экономике.

«Будучи одним из крупнейших независимых операторов дата-центров в стране, IXcellerate способствует цифровизации в России благодаря непревзойденной масштабируемости инфраструктуры и возможностям роста. Наша цель - предоставлять текущим и будущим клиентам высокопроизводительные мощности и бесперебойный сервис, которые будут устойчивыми в долгосрочной перспективе и соответствовать лучшим ESG-практикам», — рассказал генеральный директор IXcellerate Андрей Аксенов.

IXcellerate работает уже более 10 лет на территории России. На базе собственной сети дата-центров мирового уровня оператор оказывает услуги по размещению оборудования (colocation), обеспечивая для российских предприятий и глобальных корпораций непрерывность и доступность сервисов в условиях быстрорастущего спроса на обработку и хранение данных в различных отраслях.

Заместитель руководителя инвестиционной программы Mubadala в России и СНГ Абдулла Насер Альмарзуки подчеркнул, что IXcellerate успешно зарекомендовал себя в качестве надежного поставщика высококачественных услуг ЦОД в России.

«Компания имеет все возможности для дальнейшего роста и укрепления ведущих позиций на рынке colocation, что напрямую способствует развитию цифровой инфраструктуры России. Роль ведущего инвестора в данном раунде финансирования IXcellerate полностью соответствует стратегии Mubadala по инвестированию в цифровую экономику и развивающие ее сектора», — отметил он.