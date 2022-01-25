НБКИ: чтобы позволить себе ипотеку, семья в России должна зарабатывать 90 тыс. рублей

Во второй половине 2021 года размер дохода семьи, которая может позволить себе ипотеку, в среднем по России составил 90,2 тыс. рублей, прибавив тем самым 15,4%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на сообщение Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый высокий показатель доходов среди регионов оказался в Москве. В российской столице для комфортного обслуживания ипотеки необходимо зарабатывать в общем 185,5 тыс. рублей. Второе место у Подмосковья с 143,2 тыс. рублей совокупного дохода на семью. Третья строчка у Санкт-Петербурга — 115,2 тыс. рублей. Затем идет Ленинградская область — 100,4 тыс. рублей. Замыкает пятерку Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где необходим доход в 91 тыс. рублей.

Самая большая динамика у данного показателя наблюдается в Краснодарском крае (+25,7%). Затем идет Вологодская область (+23,7%), Ставропольский край (+22,2%), Татарстан (+21,3%) и замыкает пятерку Волгоградская область с увеличением показателя на 20,2%.

В Москве показатель доходов для комфортного обслуживания ипотеки вырос на 9,9%. Санкт-Петербург показал рост на 9,2%. По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, показатель вырос из-за повышения ставки Банка России, рыночных ипотечных ставок и резкого роста стоимости квадратного метра жилья.

20 января эксперты подсчитали, что для возможности выплачивать ипотеку в Москве, нужен доход в 104 тыс. рублей — без учета расходов на домохозяйство.