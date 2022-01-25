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Минстрой ответил на предложение разрешить тратить пенсионные накопления на покупку жилья

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Идея по использованию пенсионных накоплений, чтобы приобрести жилье, требует детальной проработки. Об этом сообщает РИА «Недвижимость», ссылаясь на ответ пресс-службы Минстроя.

В пресс-службе отметили, что любые вопросы использования пенсионных накоплений и обеспечения жильем очень чувствительны для граждан.

«В этой связи любые инициативы в данном направлении требуют детальной проработки, проводимой при совместном участии уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и общественных сообществ», — пояснили в ведомстве.

В Минстрое добавили, что после детального ознакомления ведомство отправит свою позицию в установленном порядке.

Ранее риелторская компания «Этажи» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением позволить гражданам использовать пенсионные накопления для покупки жилья, земельных участков или строительства дома. Средства предлагается выдавать по принципу ипотеки на срок до 20 лет или до наступления пенсии. Возвращать их граждане смогут по ставке 4–5% годовых.

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