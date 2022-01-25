McKinsey оценила глобальный энергопереход в $275 трлн

«Зеленый» энергопереход потребует от глобальной экономики 7,5% ВВП или $275 трлн. Об этом сообщает McKinsey Global Institute.

В компании считают, что переход к нулевым углеродным выбросам должен быть всеобщим и затронуть все сектора экономики по всему миру. Должны быть перестроены энергетические и землепользовательские системы, на которых лежит ответственность за выбросы СО2.

Так, с 2021 по 2050 год общие затраты на полный переход к углеродной нейтральности авторы исследования оценили в $275 трлн. В основном эти деньги пойдут на замену угольных электростанций на угольные ТЭС, где будет применяться технология улавливания углерода. Также часть средств уйдет на замену двигателей внутреннего сгорания в транспортных средствах.

До 2030 года в процессе снижения выбросов будут самые большие затраты. Потребители в этот период могут столкнуться с повышенными тратами, связанными с приобретением электромобилей и краткосрочным повышением цен на электроэнергию.

Среди стран, которые могут не справиться с финансовыми вызовами энергоперехода, окажутся государства с низким уровнем дохода и большими запасами ископаемого топлива. Больше всего финансовые затраты будут у стран Ближнего Востока, Северной Африки, России и государств СНГ, в частности Казахстана. Для глобального энергоперехода им потребуется не менее 18% от совокупного ВВП до 2050 года.

По оценке McKinsey, крупнейшие экономики мира — США, Китая, Евросоюза, Японии и Великобритании — потратят лишь 6% от совокупного ВВП, так как в этих странах процесс перехода к углеродной нейтральности происходит достаточно давно.

В середине января председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что энергопереход представляет мощный долгосрочный структурный проинфляционный фактор, способный стать «шоком предложения».