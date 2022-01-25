У Швеции возникли претензии к платежной системе «Золотая корона»

Логотип «Золотой короны» назвали эксплуатацией шведской монархической геральдики — из-за этого платежная система столкнулась с ограничением бизнеса в европейских странах, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Корону, включенную в знак, легко спутать с охраняемой законом королевской короной на джемпере, и это придает знаку официальный характер», — заявили в патентно-регистрационном ведомстве Швеции.

По словам представителя «Золотой Короны» Николая Смирнова, компания находится в контакте со шведским ведомством и пытается добиться справедливости.

«Мы доносим позицию, что изображение короны в логотипе KoronaPay не посягает на монархические символы, историческую память каких-либо стран. Корону в логотипе KoronaPay скорее можно сравнить с обозначением короны в шахматной фигуре короля», — пояснил Смирнов.

Он уточнил, что товарный знак «Золотой Короны» уже зарегистрирован в Испании, Австрии, Германии, Венгрии, Португалии, на гербах которых также присутствуют короны.

Через «Золотую корону», по экспертным оценкам, приходится более 50% всех переводов без открытия счета в России.

Ранее были названы сложности при кредитовании трудовых мигрантов.