В Госдуме задумались о ковидных выплатах учителям

Вице-спикер Государственной думы от фракции ЛДПР Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести надбавки в размере трех минимальных окладов для учителей, которые контактировали с детьми, больными коронавирусной инфекцией. Текст письма оказался в распоряжении РИА «Новости».

«Для всех учителей, кому приходится работать в классах, где учатся дети, заболевшие коронавирусом, предлагается ввести надбавку в размере трех минимальных окладов. Это именно та мера, которая может стать своего рода признанием их самоотверженного труда», — написал Чернышов.

Депутат отметил, что педагоги нуждаются в поддержке властей. Он подчеркнул, что недостаточный оклад и избыток стресса могут привести к массовым увольнениям учителей, а оставшиеся, скорее всего, начнут относиться к работе формально.

Ковидная выплата учителям, которые рискуют заразиться коронавирусом, — «это именно та мера, которая может стать своего рода признанием их самоотверженного труда», резюмировал парламентарий.

Ранее председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что на фоне распространения «омикрон»-штамма SARS-CoV-2 доля детей среди заболевших выросла до 15%.