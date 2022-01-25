В России предложили использовать пенсионные накопления на покупку жилья

Федеральная риелторская компания «Этажи» обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением позволить гражданам использовать пенсионные накопления для покупки жилья, земельных участков или строительства дома. Об этом сообщает газета «Известия».

Средства предлагается выдавать по принципу ипотеки на срок до 20 лет или до наступления пенсии. Возвращать их граждане смогут по ставке 4–5% годовых. При этом если процент ниже инвестиционной доходности пенсионных фондов, разница может субсидироваться по принципу ипотеки с господдержкой, уточнил директор компании Ильдар Хусаинов.

Для этого, отметил он, предлагается создать федерального оператора по использованию средств пенсионных начислений.

Кроме того, риелторы предложили разрешить близким родственникам и супругам интегрировать их пенсионные накопления или использовать эти средства на погашение действующей ипотеки.

Ранее член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о новой пенсионной реформе. По ее словам, она будет направлена на систему накопительной части. Граждане сами будут решать, куда им вносить отчисления, и как. При этом средства будут со-финансироваться со стороны государства, пояснила она.

Она подчеркнула, что появится возможность направить уже скопленные отчисления на страховую пенсию. По словам парламентария, это очень важно, ведь социальная пенсия выдается россиянам, которые не набрали рабочий стаж и баллы, на 5 лет позже и она существенно ниже, в некоторых регионах в 1,5 раза, где-то и больше.