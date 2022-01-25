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Эксперт предположил резкий рост курса доллара

Экономист Гришунин: доллар может подорожать за месяц до 90 рублей

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Ohde/face to face/Global Look Press

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил в разговоре с РИА «Новости», что напряженность вокруг Украины может спровоцировать стремительный рост курса доллара — до 85–90 рублей в течение 30 дней.

В понедельник, 24 января, в ходе торгов на Московской бирже стоимость доллара превысила 78 рублей, впервые с 7 апреля 2021 года.

«Особенность текущего кризиса вызвана исключительно геополитической составляющей и с таким кризисом Россия сталкивается впервые. Это связано с тем, что фундаментально такой уровень курса рубля ничем не обоснован», — отметил Гришунин.

Он отметил, что курс может вернуться к «фундаментальным значениям», если заинтересованные стороны начнут решать украинский кризис дипломатическим путем.

«Тем не менее, пока остается крайне высокой вероятность негативного сценария. При негативном развитии событий видим курс рубля к доллару в диапазоне 85–90 рублей в течение следующих 30 дней», — предупредил специалист.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не собирается идти на уступки в переговорах с Москвой.

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