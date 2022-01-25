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Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно

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Claudio Peri/ANSA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый турПервый тур выборов президента Италии не выявил лидер или победителя. Как пишет РИА Новости, подавляющее большинство бюллетеней ожидаемо оказались пустыми.

Председатель палаты депутатов итальянского парламента Роберто Фико провел подсчет поданных голосов в прямом эфире. На вторник, 25 января, намечен второй тур голосования.

Перед голосованием все основные политические фракции объявили о намерении проголосовать в первом туре пустым бюллетенем. Накануне партиям не удалось согласовать весомые кандидатуры на высший государственный пост.

Формально в президенты Италии никто не баллотируется. По принятой в стране практике, голосующие пишут имя претендента в бюллетене сами.

Чтобы стать президентом, нужно получить квалифицированное большинство голосов (две трети) в первых трех турах голосования, начиная с четвертого тура голосования достаточно заручиться абсолютным большинством (более 50%).Избрание президента является результатом договоренностей разных политических партий.

Сейчас президентом является Серджо Маттарелла. Он был избран в 2015 году. После его избрания в прессе обсуждалось значение появления на высшем государственном посту практикующего католика, политические убеждения которого в значительной степени сформированы под влиянием Второго Ватиканского собора.

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