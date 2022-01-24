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В ФНС рассказали, в каких случаях нужно будет платить налог на вклады

ФНС: необходимость уплаты НДФЛ по вкладам зависит от совокупного процентного дохода за год

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России заявили, что необходимость уплаты НДФЛ по банковским вкладам зависит от совокупного процентного дохода за год, а не размера депозитов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что граждане России начиная с 2022 года впервые начнут платить налог с процентного дохода по вкладам.

В ФНС подчеркивают, что налог начислят на совокупный процентный доход по существующим вкладам, выплаченный физлицу на протяжении 2021 года, за минусом суммы, которая не облагается.

«Начиная с 1 января 2021 года облагается НДФЛ совокупный процентный доход за год по всем существующим вкладам в отечественных банках за вычетом необлагаемой суммы. Она рассчитывается по следующей формуле: 1 млн рублей * ключевая ставка ЦБ на 1 января данного года. То есть главное – это именно сумма дохода от вкладов за прошедший год, так как размер вклада и ставка могут нивелировать эффекты друг друга», — говорится в заявлении ФНС.

В ведомстве привели следующий пример: если в 2020 году физическое лицо открыло вклад в размере 710 тысяч рублей по ставке 4,5%, а уже в июле 2021 года переложило эту сумму в другой банк уже под 8%, то совокупный процентный доход, выплаченный ему в 2021 году, достиг 55616 рублей (31950 рублей плюс 23666 рублей).

Ранее стало известно, что супружеская пара может получить двойной налоговый вычет, в случае если квартира была приобретена в браке и ее стоимость выше или равна 4 млн рублей.

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