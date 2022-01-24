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Экономист объяснил решение ЦБ приостановить покупку иностранной валюты

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Решение Центрального банка приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке поможет поддержать курс рубля в условиях резкого ослабления. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук, профессор Никита Масленников.

«Строго говоря, это стандартный инструмент, находящийся в распоряжении Центрального банка, для того, чтобы сгладить избыточную волатильность валютного курса. Потому что, если не осуществляются покупки, стало быть, естественно, это будет поддерживать курс рубля. Собственно, долларов становится чуть больше на рынке, и это сказывается на спросе на них и на котировках. Поэтому это нормальный, классический инструмент для того, чтобы поддержать курс в условиях такого резкого ослабления. Это абсолютно логичное решение. Такого рода операции проводились ранее и неоднократно в прошлые годы, когда у нас были такие же колебания курсовые. Поэтому это все абсолютно логично, нормально и ожидаемо», — сказал он.

По словам Масленникова, курс рубля может стабилизироваться до конца месяца. Он отметил, что для стабилизации российской валюты необходимы внешнеполитические изменения.

«Я думаю, что до конца месяца мы увидим уже некоторые укрепления рубля, возврата его в коридор 75-77. Конечно, помимо действий Центрального банка, для этого очень важны внешнеполитические изменения. Очень помог бы делу комментарий МИДа о перспективах переговорного процесса с США и НАТО. При всей сложности всех этих переговорных процессов и достаточно серьезных противоречиях сторон, все-таки важно было бы подчеркивать, что переговоры продолжаются, у них есть определенные перспективы и стороны, невзирая на все сложности, будут стараться искать компромиссы, как это уже неоднократно в российской дипломатической истории было сделано. Я думаю, что это тоже достаточно существенно укрепило бы позиции рубля в нынешней очень непростой ситуации. Но главное, конечно, это общее снижение геополитического фона. Здесь не только мы должны об этом высказываться, но и наши партнеры по переговорам», — заключил экономист.

Ранее Центробанк решил не покупать с 15:00 мск 24 января 2022 года иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. В ЦБ заявили, что отслеживают ситуацию на рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, уточнили в Банке России.

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