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Центробанк приостановил покупку валюты на фоне падения рубля

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Банк России решил не покупать с 15:00 мск 24 января 2022 года иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ заявили, что отслеживают ситуацию на рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, уточнили в Банке России.

Ранее аналитики финансового конгломерата JP Morgan спрогнозировали возможные последствия роста нефти до $150 за баррель. В этом случае темпы роста ВВП в мире в первой половине 2022 года сократятся до 0,9%. Экономисты отмечают, что в текущей ситуации ожидается рост на уровне 4,1%. Инфляция при такой стоимости может вырасти почти вдвое — до 7,2% вместо прогнозируемых трех. Из-за этого центробанкам государств по всему мирам предстоит сильнее ужесточить валютную политику.

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