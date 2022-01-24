Песков объяснил обвал российской фондовой биржи

Ситуация на российской бирже связана с общим положением на мировых рынках, которые достаточно пессимистичны в связи с политической обстановкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается рынков, здесь, наверное, неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, международные рынки не могут игнорировать происходящее в мире. Однако за подобными периодами падения всегда следуют более или менее стремительные периоды роста.

Он считает, что напряженность на международных рынках практически никак не влияет на россиян. Поэтому гражданам не к чему готовиться. А вот пессимистичный настрой рынка можно изменить лишь в том случае, если российские оппоненты прекратят провокационные и истеричные действия.

Индекс РТС днем 24 января снизился до 1300 пунктов, обновив минимум с 1 декабря 2020 года на фоне массированных распродаж из-за геополитической напряженности в Европе.

К 13.43 индекс МосБиржи показал 3224,24 пункта (-6,3%), это минимальный показатель с декабря 2020 года. Индекс РТС снизился до 1294,84 пункта (-7,6%); большинство «голубых фишек» на Московской бирже уменьшились в цене на 13,1%.