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«Газпром» снова не будет продавать газ на своей электронной торговой площадке

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Максим Блинов/РИА «Новости»

«Газпром экспорт» решил не возобновлять продажи газа в Европу на своей электронной торговой платформе (ЭТП) и вновь не запланировал торговых операций с 24 по 28 января. Это следует из календаря торгов на сайте компании.

Получается, что последние торговые сессии на ЭТП «Газпрома» были проведены почти три месяца назад. А последние сделки были заключены еще раньше, 13 октября 2021 года, после чего данных о продажах газа больше не было.

При этом генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова ранее заявляла, что компания не может дать ориентиры по срокам и объемам выставления дополнительных объемов газа на своей ЭТП.

ЭТП «Газпром экспорта» необходима для продажи физических объемов природного газа в Европу в дополнение к поставкам по действующим контрактам. Первые продажи через эту площадку произошли в сентябре 2018 года.

24 января замглавы Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что европейские страны должны быстрее и активнее финансировать возобновляемые источники энергии, чтобы отказаться от российского газа.

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