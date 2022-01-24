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СберПраво и СберАвтоподписка присоединились к программе «СберСпасибо»

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Онлайн-сервис по решению юридических вопросов СберПраво и сервис по аренде автомобилей СберАвтоподписка присоединились в качестве партнеров к программе лояльности «СберСпасибо».

Теперь все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы от «СберСпасибо» на скидку и воспользоваться услугами сервисов.

Клиенты получат 5% от стоимости при оплате любых юридических услуг СберПраво. Накопленные бонусы можно потратить при совершении оплаты.

Клиенты СберАвтоподписки смогут обменять бонусы на скидку до 99% от стоимости оплаты услуги.

Для пользования услугой клиенту необходимо быть зарегистрированным участником программы «СберСпасибо» и проводить операции любой картой СберБанка. Зарегистрироваться в программе можно на сайте или в мобильном приложении.

«Мы рады, что возможности наших клиентов пополнились выгодными предложениями от партнеров СберПраво и СберАвтоподписка. На сегодняшний день программа лояльности уже включает в себя около 20 компаний экосистемы Сбера в качестве партнеров. Уверен, что новые предложения также станут востребованы и актуальны среди наших участников, а мы продолжим создавать для них выгодные акции и дополнительные привилегии», — отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

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