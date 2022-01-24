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Евро вырос до 89 рублей на бирже впервые с июля 2021 года

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Курс евро на торгах на Московской бирже вырос до 89,335 руб., ускорив рост на 1,67% к закрытию предыдущей сессии, приводит данные ТАСС.

В последний раз курс евро поднимался на уровень выше 89 руб. 1 декабря 2020 года.

Кроме того, впервые с 7 апреля 2021 года вырос в цене до 78 руб. и доллар, свидетельствуют данные торгов.

14 января курс евро поднялся до уровня 88,02 руб. Перед Новым годом валюта впервые с конца ноября достигла уровня 85 руб.

Как считают эксперты, с учетом волатильности курсов в национальном и глобальном масштабе лучшими для инвестиций являются доллар, евро и швейцарский франк.

До этого глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что сбережения, которые не планируется тратить в долгосрочном периоде, лучше держать в долларах или евро, а альтернативой могут послужить швейцарский франк и иена.

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