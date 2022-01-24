Треть россиян столкнулась с телефонным мошенничеством накануне Нового года

Третья часть россиян — 34% — столкнулась с телефонным мошенничеством накануне Нового года, но при этом не потеряли деньги. Это следует из опроса финтех-группы IDF Eurasia, подготовленного для «Газеты.Ru». 13% опрошенных потеряли деньги, говорится в исследовании.

В опросе приняли участие свыше 3 000 человек 18–60 лет.

«Более трети россиян сообщили, что им звонили телефонные мошенники накануне Нового года и пытались узнать данные карт (пин-коды, CVV-коды), — рассказала генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. – Тем не менее финансовая грамотность растет, и злоумышленникам не удалось выудить данные россиян. В то же время о наличии собственного негативного опыта (столкнулись с мошенниками и потеряли деньги) сообщили 13% опрошенных».

Среди тех, кто столкнулся с мошенниками и потерял деньги, 53% переводили денежные средства сами. 47% респондентов передавали злоумышленникам данные (коды из SMS, реквизиты банковской карты и пр.), получив которые, те списывали деньги.

По данным ЦБ, в 2021 году главным каналом атаки злоумышленников оставался звонок на мобильный телефон клиента банка (80%), на втором месте по числу атак — интернет-ресурсы, на которые клиент заходит самостоятельно (сайты, баннеры, реклама в социальных сетях и т.п.) и оставляет свои персональные данные и реквизиты платежных карт (10%).

По словам экспертов, активность мошенников не снижается, они быстро подстраиваются под повестку: например, вакцинацию или государственные выплаты.