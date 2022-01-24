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Налог на вклады свыше одного млн затронет россиян с меньшими сбережениями

РБК: налог на вклады придется платить некоторым вкладчикам с начальной суммой 700 тыс. руб

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Налог на доходы с депозитов российских граждан на вклады свыше одного млн руб. по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой. Под налог могут попасть любые вклады, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. руб. Как пишет РБК, это произошло из-за удвоения за год ключевой ставки Центрального банка России (ЦБ) и о роста банковских ставок.

По действующему законодательству, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 млн руб.

Получается, что налогом может облагаться депозиты с суммой от 700 тыс. руб., указала замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.

Так, вкладчик с начальной суммой 710 тыс. руб., имевший единственный вклад с начала 2021 года со ставкой 4,5%, а в августе переложивший денежные средства под более высокий процент (8%), так как появились такие промовклады, мог заработать за год 42,85 тыс. руб.

Получается, что он обязан заплатить налог 13% с 350 руб., или 45,5 руб.

Ранее сообщалось, что россияне, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, с 2022 года будут обязаны платить налог с процентного дохода.

Так, в 2022 году граждане заплатят налог на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный им за 2021 год, за исключением необлагаемой суммы. В 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тыс. рублей.
Отмечается, что декларировать свои счета россиянам не придется, банки сами передадут в Федеральную налоговую службу необходимую информацию.

Сумму процентов, выплаченных в течение года каждому налогоплательщику, подсчитает искусственный интеллект. При этом в расчет совсем не будут включены зарплатные счета граждан, по которым ставка не превышает 1% годовых, и счета эскроу, к которым прибегают в крупных сделках — например с недвижимостью.

Счет на уплату налога россияне получат к осени.

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