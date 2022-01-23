Экономист прогнозирует укрепление рубля и замедление инфляции

Курс доллара к осени может упасть до 63 рублей за счет устранения геополитических рисков, а также высоких цен на нефть. Такой прогноз дал в комментарии РИА «Новости» главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин.

«Санкционная премия в курсе доллара в текущем году вырастала до 5 рублей. Однако мы продолжаем позитивно оценивать ожидаемое движение курса рубля на горизонте года, ориентируясь на его укрепление до уровня 63 рубля к доллару осенью — за счет сильно подорожавшей нефти», — сказал специалист, добавляя, что укреплению российской валюты будет способствовать и «ощутимое замедление инфляции».

При этом Прокудин отметил, что во время отопительного сезона спад нефтяных котировок маловероятен из-за энергетического кризиса в Европе. По его словам, сложившаяся там ситуация может привести к дополнительному притоку валютных поступлений по каналу «Газпром», что также поможет в укреплении рубля.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что рубль может вырасти при увеличении предложений доллара и снижении спроса на валюту.

Аналитики финансового конгломерата JP Morgan считают, что возможный рост цен на нефть до 150 долларов за баррель может произойти замедление роста мирового ВВП до 0,9%. Экономисты отмечают, что в текущей ситуации ожидается рост на уровне 4,1 процента. Инфляция при такой стоимости может вырасти почти вдвое — до 7,2 процента вместо прогнозируемых трех.