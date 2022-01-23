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Названа роль Украины в сертификации «Северного потока – 2»

Депутат Рады Кучеренко: Украина не сможет сорвать сертификацию «Северного потока — 2»

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Global Look Press

Депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что Украина не имеет возможности заблокировать сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

По словам депутата основная задача министра энергетики Украины Германа Галущенко — не сообщать «плохие новости». Кучеренко отметил, что об участии Киева в сертификации «Северного потока — 2» неоднократно заявляли глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и другие украинские политики.

«Но я вам открою тайну – конкретно мы не принимаем участия… Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы участвуем как гости, наблюдатели, нас там где-нибудь посадят, дадут выступить, может, один раз, может — два», — рассказал депутат.

Он подчеркнул, что руководители «Нафтогаза» вместо увеличения добычи украинского газа и заполнения подземных хранилищ пытаются «нивелировать» свои провалы.

Ранее Галущенко заявил, что Украина будет вовлечена в процесс сертификации «Северного потока — 2» при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией.

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