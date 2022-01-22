Reuters подсчитало, насколько Украине хватит запасов газа в случае конфликта с РФ

Украина сможет обеспечивать население и важные инфраструктурные объекты газом в течение пяти-семи дней при «военном конфликте» с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Это произойдет в том случае, если прекратится транзит газа или будут разрушены транзитные газопроводы. Срок зависит от погодных и других условий.

По информации агентства, его можно продлить лишь на несколько дней за счет прекращения подачи газа промышленности. Источники Reuters заявили, что возможен вариант импорта до 40 млн кубометров газа в сутки, однако в Европе нет свободных ресурсов, поэтому ограничение поставок повлечет проблемы с выработкой электроэнергии.

Reuters также указывает на зависимость Украины от импорта бензина и дизеля. Так, около 50% бензина поставляются из Белоруссии, а 30% поставок дизельного топлива приходится на Россию.

Ранее компания «Нафтогаз Тепло» — дочка украинского «Нафтогаза» сообщила, что будет совместно с местным бизнесом внедрять стратегии по использованию биотоплива, которым может выступать даже солома или щепки. Также в качестве топлива может выступать «специально переработанный мусор».

При этом бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец считает, что «Нафтогаз» может присвоить себе российский транзитный газ в случае острого дефицита этого топлива. По ее словам, в украинских ПХГ осталось всего 6,6 млрд кубометров газа для внутреннего потребления. Она подчеркнула, что страна не может отказаться от импорта «голубого топлива», поскольку ей просто нечем будет отапливать дома граждан. Для приобретения газа «Нафтогазу» потребуется до $3 млрд, таких средств компания лишена.