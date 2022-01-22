Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Названо условие, при котором исчезнет ряд вакцин от коронавируса 13:37
Резцова уверена, что украинские атлеты не будут соблюдать рекомендации Минспорта 13:30
Хакер выставил на продажу персональные данные более 2 млн граждан Украины 13:28
В Севастополе из кранов льется святая вода 13:26
Красноярский суд арестовал двух школьников за рассылку сообщений... 13:15
Вирусолог назвал некорректным высказывание об эффективности ингаляций водкой против... 13:06
В Казани пенсионерку убил троллейбус 13:05
В посольстве Британии ответили на вопрос о возможном визите главы МИД... 13:01
Газизов рассказал об условиях контракта Кокорина в «Спартаке» 12:50
Пашинян позвонил Путину 12:45

Гостелевидение Китая обвинило компанию миллиардера Джека Ма в коррупции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Государственное телевидение Китая показало фильм о причастности главы Alibaba Джека Ма к коррупционному скандалу. Речь идет о его компании Ant Group, сообщает Financial Times.

Центральное телевидение страны обвинило частные компании в том, что платили чрезвычайно большие средства брату арестованного в прошлом году бывшего партийного руководителя города Гунчжоу. В частности, деньги шли якобы в обмен на помощь в покупке недвижимости в городе.

При этом сама Ant Group в фильме не называлась, однако известно, что подразделение Ant Group в 2019 году купило со скидкой два участка земли в Гунчжоу после того, как долю в бизнесе приобрел младшей брат главы города.

В марте прошлого года сообщалось, что антимонопольные регуляторы Китая планируют оштрафовать компанию Alibaba на сумму более $975 млн за нарушение антимонопольного законодательства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть