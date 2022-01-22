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США готовятся заменить Россию на европейском газовом рынке

Bloomberg: США обсуждают с Катаром поставки газа в Европу в случае «вторжения» РФ на Украину

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

США ведут переговоры с Катаром о возможных поставках в Европу природного газа из этой страны в случае невозможности получения его от России из-за ее возможного «вторжения» на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что американский президент Джо Байден намерен до конца января пригласить в Вашингтон эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

По данным агентства, американское руководство рассчитывает таким образом развеять опасения союзников из Европы о том, чем они будут отапливать свои дома зимой в случае эскалации конфликта.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине активно заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее директор по энергетическим фьючерсам Mizuho Securities Роберт Явгер заявил в эфире телеканала CNN, что в ситуации, если Россия вторгнется на Украину, платить за это придется «измученным инфляцией американцам».

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