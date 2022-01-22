Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Специалист объяснил, почему с «омикроном» пандемия не закончится 08:18
В ВМС Германии усомнились в возможном возвращении Крыма Украине 08:15
Капризов обошел Буре по набранным очкам в первых 90 матчах в НХЛ 08:10
На шахте «Комсомолец» в Кузбассе проводится эвакуация 08:04
Биолог заявил, что «омикрон» имеет более 50 мутаций по сравнению... 07:58
Зюганов объвинил Министерство спорта Украины в русофобии 07:43
Жулин назвал количество медалей, которое завоюют российские фигуристы на Олимпиаде 07:37
На Украину поступила партия летального оружия от США 07:36
США отказали в визе российскому космонавту, планировавшему тренировку в центре... 07:32
Тарпищев рассказал, почему Рублев является фаворитом в матче против Чилича... 07:29

В США заявили, что Россия не станет отключать газ Европе в случае введения санкций

Постпред США при ООН: отключение газа Европе в ответ на антироссийские санкции невыгодно для РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Иван Руднев/РИА «Новости»

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ не станет отключать газ Европе в случае введения антироссийских санкций. Соответствующее заявление она сделала в интервью итальянской телерадиокомпании «RAI».

По словам дипломата, подобные шаги в равной степени нанесут ущерб России, поэтому не в ее интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу.

Она также отметила, что план Вашингтона заключается в том, чтобы тесно работать с союзниками Соединенных Штатов для их поддержки в случае любых действий Москвы против европейских партнеров, включая прекращение поставок газа.

Ранее в январе вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российские ресурсы газа огромны, в связи с этим могут быть увеличены поставки топлива в Европу, однако для этого необходимы инвестиции.

В этом же месяце сообщалось, что «Газпром» почти в два раза сократил поставки газа в Европу через Украину в период новогодних праздников (1 — 9 января) — до 54 млн кубометров, что на 55% меньше по сравнению с последней декадой декабря 2021 года.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть