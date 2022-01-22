В США заявили, что Россия не станет отключать газ Европе в случае введения санкций

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ не станет отключать газ Европе в случае введения антироссийских санкций. Соответствующее заявление она сделала в интервью итальянской телерадиокомпании «RAI».

По словам дипломата, подобные шаги в равной степени нанесут ущерб России, поэтому не в ее интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу.

Она также отметила, что план Вашингтона заключается в том, чтобы тесно работать с союзниками Соединенных Штатов для их поддержки в случае любых действий Москвы против европейских партнеров, включая прекращение поставок газа.

Ранее в январе вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российские ресурсы газа огромны, в связи с этим могут быть увеличены поставки топлива в Европу, однако для этого необходимы инвестиции.

В этом же месяце сообщалось, что «Газпром» почти в два раза сократил поставки газа в Европу через Украину в период новогодних праздников (1 — 9 января) — до 54 млн кубометров, что на 55% меньше по сравнению с последней декадой декабря 2021 года.