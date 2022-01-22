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Жириновский предрек крах доллара из-за антироссийских санкций

Жириновский заявил, что доллар может «погибнуть» из-за обострения отношений между РФ и США

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РИА «Новости»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что доллар может «погибнуть». Соответствующее заявление он сделал в эфире радио «Комсомольская правда».

Депутат считает, что курс американской валюты может резко упасть из-за обострения отношений между Россией и Западом.

«Может получиться так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией. Это может привести к тому, что доллар потеряет свое былое значение», — сказал политик.

Он также порекомендовал россиянам хранить деньги в рублях, так как РФ могут «отключить» от доллара из-за обострения политической ситуации. По мнению Жириновского, если такое произойдет, то американская валюта «погибнет».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что введение санкций против России, связанных с запретом российским банкам проводить операции в долларах, негативно скажутся на экономике западных стран.

До этого стало известно, что сенаторы от Демократической партии США внесли в сенат законопроект, предусматривающий санкции против одиннадцати российских банков, в том числе самых крупных, в случае вторжения России на Украину. Попавшие под санкции финансовые институты могут лишиться доступа к системам типа SWIFT.

При этом издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщало, что США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT в качестве санкций.

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