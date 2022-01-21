Сбер подвел итоги года среди ПИФов Сбер Управление Активами

По итогам 2021 года среди ПИФов Сбер Управление Активами наибольшую доходность принесли фонды добывающей отрасли и широкого рынка за счет нефтяных компаний, показав доходность более 25%.

По итогам года два ПИФа Сбер Управление Активами вошли в топ-10 рейтинга фондов InvestFunds по доходности с объемом СЧА более одного миллиарда рублей.

«Сбер — Природные ресурсы» продемонстрировал доходность 29,43% годовых и вошел в пятерку самых доходных ПИФов России. Еще один фонд — биржевой ПИФ S&P 500, в который входят крупнейшие компании США из одноименного индекса, — вырос на 27,99%.

Основным драйвером роста рынка коллективных инвестиций уже не первый год выступают розничные инвесторы. Фонд смешанных инвестиций «Сбалансированный» (вкладывают одновременно и в акции, и в облигации) было вложено 25,6 млрд руб. в прошлом году. Фонд занимает второе место среди российских ПИФов по привлеченным средствам у пайщиков.

В фонд «Добрыня Никитич» инвесторы вложили 19,2 млрд руб., в биржевой фонд «Индекс Мосбиржи» — 12,9 млрд руб. В состав этих ПИФов входят акции крупнейших российских компаний, которые всегда востребованы на фондовом рынке и имеют высокий потенциал роста, что привлекает пайщиков.

На долговом рынке наилучший результат показывали облигации компаний, которые входят во второй и третий эшелоны, такие как ПИК, АФК «Система», ЛСР (2-й эшелон) и «Брусника», «СофтЛайн», «Евроторг» (3-й эшелон). Так, в ПИФ «Сбер — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций» было привлечено 13,1 млрд руб.

«В 2021 году рынок коллективных инвестиций продолжил расти, достигнув, по нашим оценкам, 2,2 трлн рублей. Такой рост был обеспечен как притоком новых денег от частных инвесторов, так и приростом уже вложенных ими средств за счет грамотной работы управляющих. Не менее важно, что рынок доверительного управления развивается не только в количественном отношении, но и в качественном. Он интегрирует лучшие практики и самые передовые технологии, делая инвестиции и фондовый рынок все доступнее. Купить или продать ПИФ теперь не сложнее, чем вызвать такси или заказать пиццу, что дает инвесторам возможность гибко и оперативно реагировать на движения рынка. В частности, дает возможность использовать снижение рынка в начале года для формирования долгосрочных инвестиционных позиций в портфеле, ведь как показывает практика, самую большую доходность можно получить как раз в периоды повышенной волатильности», — отметил генеральный директор Сбер Управление Активами Евгений Зайцев.