ЦБ указал на рост внешнего долга России за год на $11 млрд

Внешний долг России в 2021 году вырос на $11 млрд и на 1 января 2022 года составил $478,2 млрд. Об этом сообщает Банк России.

По данным регулятора, иностранная задолженность органов государственного управления за 2021 год снизилась на $2,5 млрд. Это связано с тем, что вложения нерезидентов в суверенные ценные бумаги сократились.

«Внешняя задолженность банков с начала года выросла на $7,7 млрд в существенной степени вследствие привлечения средств нерезидентов в рамках межбанковских операций», — отметил регулятор.

В ЦБ считают, что иностранные долговые обязательства прочих секторов стали меньше на $15,3 млрд из-за сокращения внешней задолженности в форме кредитов, которые были привлечены в рамках отношений прямого инвестирования.

В конце сентября сообщалось, что расходы правительства России на обслуживание государственного внутреннего долга вырастут на 300 млрд рублей в 2022–2024 годах относительно показателей, запланированных в предыдущем бюджете. Всего за три года Минфин выделит на обслуживание госдолга (внутреннего и внешнего долга) порядка 5 трлн руб., из которых 1,4 трлн руб. будет потрачено в 2022 году.