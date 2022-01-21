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Еврокомиссия хочет пригласить Украину на сертификацию «Северного потока — 2»

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Global Look Press

Европейская комиссия планирует привлечь Украину к процессу сертификации газопровода «Северный поток — 2», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко.

«Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации «Северного потока — 2», когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам», — заявил Галущенко.

Ранее в Германии заявили, что страна срочно нуждается в «Северном потоке — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

До этого депутат бундестага от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Ральф Штегнер заявил, что для запуска газопровода «Северный поток — 2» в настоящее время нет каких-либо препятствий, необходимо лишь выполнить ряд требований.

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