В Германии заявили, что страна срочно нуждается в «Северном потоке — 2»

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг во время приема Восточного комитета немецкой экономики заявила о необходимости скорейшей сертификации «Северного потока — 2», сообщает немецкое издание Zeit.

По ее мнению, Берлин должен сконцентрироваться на «критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией».

Швезиг подчеркнула, что благодаря поставкам российского газа Германия сможет перейти к возобновляемым источникам энергии.

«Газ нужен как источник энергии, как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики», — заключила политик.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее депутат бундестага от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Ральф Штегнер заявил, что для запуска газопровода «Северный поток — 2» в настоящее время нет каких-либо препятствий, необходимо лишь выполнить ряд требований.