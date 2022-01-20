На Украине заявили, что будут участвовать в сертификации «Северного потока – 2»

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина будет вовлечена в процесс сертификации «Северного потока — 2» при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией. Об этом сообщает ТАСС.

«Было принято решение о том, что Украина будет приглашена к участию в сертификации трубопровода «Северного потока — 2», когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что большое спасибо нашим партнерам», — рассказал украинский министр.

Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре рассказал, что правительство ФРГ не следует препятствовать сертификации «Северного потока — 2», ведь это ставит под угрозу энергоснабжение всей Европы.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Для его запуска фирме Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма с штаб-квартирой в швейцарском г. Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой «дочки».