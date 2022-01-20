ЦБ пообещал скоро представить обновленные «сто рублей»

Банк России в скором времени представит модернизированную банкноту в 100 рублей. Об этом заявил зампред ЦБ Михаил Алексеев, сообщает РИА «Новости».

«Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», — заявил представитель Банка России.

До 2025 года ЦБ планирует провести целый комплекс мероприятий по повышению качества, защиты и долговечности российских денежных знаков. В 2022 году регулятор должен выпустить в обращение 100 рублей. На лицевой стороне будет изображена одна из московских достопримечательностей, на другой — знаковое место Центрального округа России.

В 2023 году планируется обновить 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей. В оформлении модернизированных банкнот будет использоваться тематика федеральных округов. Так, 10-рублевую банкноту отнесли к Сибирскому округу, пятидесятирублевую — к Северо-Западному, а сторублевку — к Центральному. На купюре номиналом 500 рублей изобразят знаковые места Северо-Кавказского округа, на 1000 рублей — Приволжского, а на 5 тыс. рублей — Уральского.

Потоки фальшивок внутри страны идут преимущественно с Северного Кавказа, а основная масса изготавливается за рубежом, рассказали «Газете.Ru» эксперты. Современные технологии позволяют мошенникам подделывать оборудование для изготовления высококачественных банкнот. Жертвами чаще всего становятся люди преклонного возраста и слабовидящие.