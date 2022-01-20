Президент Молдавии обратилась к нации на фоне газового кризиса

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам страны с призывом рационально потреблять энергию в условиях кризиса, так как правительство не может полностью компенсировать рост тарифов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рост цен на газ и, соответственно, на другие энергоносители лег тяжким бременем на бытовых потребителей, на экономику и государство, мы полностью зависим от рыночных цен в регионе, — а ситуация на рынке сегодня далека от нормальной. Мы должны научиться более рационально потреблять энергию, нужна теплоизоляция домов, где мы живем, надо экономить энергию в общественных учреждениях», — сказала Санду, добавляя, что подобные действия позволят снизить расходы на отопление и свет.

Президент Молдавии отметила, что власти страны не могут отказаться от импорта энергоносителей, а прежнее руководство государства «игнорировало необходимость инвестиций в возобновляемую энергетику». Кроме того, правительство не может полностью компенсировать рост тарифов, так как может остаться без средств на другие нужды, пояснила она.

«В последнее время у нас появилась масса всевозможных специалистов в сфере энергетики и в проведении переговоров. Давайте не будем позволять нас обманывать популистам и коррупционерам, которые страдают от утраты власти. Богатые страны — вовсе не те, которые много тратят, а те, которые тратят рационально», — подчеркнула Санду.

В Молдавии объявлено чрезвычайное положение на фоне «газового кризиса», которое будет действовать в течение 60 дней. Решение поддержали 58 депутатов (из 101) от правящей партии «Действие и солидарность». При этом оппозиционные парламентарии предложение властей Молдавии не поддержали.

20 января «Молдовагаз» погасил текущую задолженность в $34 млн перед «Газпромом» после предупреждения о возможном прекращении поставок газа.

В начале года компания столкнулась с трудностями из-за роста закупочной цены газа с $450 до $646 за тысячу кубометров. Глава предприятия Вадим Чебан писал, что им приходится работать «в убыток».