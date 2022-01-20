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«Росатом» и «Селигдар» подписали соглашение о поставке энергии для месторождения Кючус

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20 января на Всемирной выставке Экспо-2020 в Дубае АО «Русатом Оверсиз» (входит в состав ГК «Росатом») и ПАО «Селигдар» подписали соглашение о поставке и потреблении энергии атомной станции малой мощности (АСММ) для разработки месторождения Кючус в Усть-Янском и Верхоянском районах Республики Саха (Якутия).

В рамках соглашения, подписанного президентом АО «Русатом Оверсиз» Евгением Пакермановым и председателем совета директоров ПАО «Селигдар» Сергеем Рыжовым, определяется 40-летний период поставки электроэнергии с первой в мире наземной АСММ с реакторной установкой РИТМ-200Н с 30 июня 2028 года.

«Проект сооружения первой в мире атомной станции малой мощности активно реализуется, и то, что мы уже сейчас имеем гарантированного промышленного потребителя энергии АСММ, безусловно является важным фактором коммерческого успеха проекта», — заявил президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов.

Стороны намерены заключить договор на поставку электроэнергии не позднее 30 сентября 2025 года. Для реализации проекта освоения месторождения Кючус, одного из крупнейших в России золоторудных месторождений с запасами более 175 тонн золота, ПАО «Селигдар» будет использовать не менее 35 МВт электроэнергии атомной генерации.

«Освоение золоторудного месторождения Кючус является знаковым проектом не только для ПАО «Селигдар», но и для развития всей российской Арктики в целом. Уверен, что наличие такого надежного источника энергии как АСММ будет способствовать успешной реализации проекта на долгие годы вперед», — отметил председатель совета директоров ПАО «Селигдар» Сергей Рыжов.

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