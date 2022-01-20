Экономист Колганов оценил предложение ЦБ запретить обмен криптовалют в России

Экономист Андрей Колганов прокомментировал заявление Центробанка о том, что распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности. Об этом сообщает RT.

«Влияние криптовалюты на чью бы то ни было экономику я расцениваю как совершенно незначительное, потому что общая доля криптовалют в совершении реальных сделок меньше процента, какие-то десятые доли», — заявил экономист.

Он подчеркнул, что исключение криптовалюты из оборота может повлиять только на игроков на рынке цифровых валют.

Колганов отметил, что не представляет, как Центробанк собирается технически осуществить подобный запрет и каким образом планирует его контролировать.

Экономист подчеркнул, что даже в случае блокировок сайтов по обмену криптовалюты существует большое количество способов их обойти.

Ранее Центральный банк России выступил за запрет майнинга криптовалют на российской территории в связи с рисками для экономики страны, а также финансовой стабильности.