Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Имиджмейкер рассказала, как определить возраст женщины по нижнему белью 17:18
Певица Sia призналась, что хотела покончить с собой 17:17
Турция планирует организовать переговоры между Россией и Украиной 17:15
В ФСБ рассказали о спецоперации по задержанию фигурантов «кокаинового... 17:12
Дибров заявил, что спасается от коронавируса мусульманским снадобьем 17:05
Бутырская: на ЧЕ надо было послать Лизу и Аню, была бы борьба за место... 17:05
Мишустин оценил заразность и летальность «омикрона» 17:01
В Роспотребнадзоре оценили вероятность заражения «омикроном» среди переболевших 17:00
В Киеве отреагировали на заявление Байдена о «небольшом вторжении»... 16:59
Никас Сафронов пострадал от соседства с Бондарчуком 16:57

Глава ассоциации криптовалют и блокчейна назвал предложение ЦБ «бредом и чушью»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин прокомментировал «Газете.Ru» предложение Банка России ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций на территории РФ.

«Отношение у меня очень простое: это бред и чушь. По двум причинам. Первое – это технологически невозможно запретить. Техиндустрия развивалась не по инициативе ЦБ, вне ЦБ и без оглядки на ЦБ. И в интернете запретить криптовалютные платежи Центробанк не может никак. Второе — эта индустрия даже у нас в стране приняла достаточно серьезные обороты. Количество россиян, которые имеют криптокошельки — их около 18 млн. В основном это трудоспособная молодежь. И зачем вызывать ее раздражение вместо того, чтобы заняться регулированием этой индустрии, я не понимаю», — сказал Припачкин.

Эксперт назвал желание регулятора запретить криптовалюту в России «свидетельством низкого профессионализма руководства ЦБ, их непонимания тех процессов, которые идут в экономике».

«Это просто провокационное заявление, которое никакой сути не имеет. Криптовалюта, ее курс не зависит от воли нашего ЦБ. Мы в этом плане, к сожалению, глухая провинция. На потуги нашего Центробанка никто никакого внимания не обратит. В то время как ведущие страны мира, начиная США и заканчивая Эмиратами, Сингапуром или Европой, они эту историю регулируют. Сейчас ссылаются на Китай, якобы там кто-то запретил. Но Китай пошел по другому пути. Он создал собственную криптовалюту, и через нее китайцы могут получить доступ на мировой рынок криптовалюты», — объяснил Припачкин.

По его словам, мировая экономика вернулась в эпоху децентрализованных денег, а криптовалюта — один из таких элементов, сейчас активно развивается.

«Поймите, мы уже все пользуемся децентрализованными деньгами. Любая программа кэшбека или лояльности — это тоже децентрализованные деньги. Вы их копите, расплачиваетесь ими. Те же мили авиакомпаний. Вы летаете, майните мили за полеты, и дальше ими рассчитываетесь за услуги этой авиакомпании. Деньги — это деньги, чтобы там ЦБ не кричал и не говорил», — добавил Припачкин.

20 января Центробанк выступил за запрет майнинга и операций с криптовалютами на российской территории в связи с рисками для экономики страны, а также финансовой стабильности. Об этом говорится в докладе, размещенном на сайте ведомства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть