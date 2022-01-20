Глава ассоциации криптовалют и блокчейна назвал предложение ЦБ «бредом и чушью»

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин прокомментировал «Газете.Ru» предложение Банка России ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций на территории РФ.

«Отношение у меня очень простое: это бред и чушь. По двум причинам. Первое – это технологически невозможно запретить. Техиндустрия развивалась не по инициативе ЦБ, вне ЦБ и без оглядки на ЦБ. И в интернете запретить криптовалютные платежи Центробанк не может никак. Второе — эта индустрия даже у нас в стране приняла достаточно серьезные обороты. Количество россиян, которые имеют криптокошельки — их около 18 млн. В основном это трудоспособная молодежь. И зачем вызывать ее раздражение вместо того, чтобы заняться регулированием этой индустрии, я не понимаю», — сказал Припачкин.

Эксперт назвал желание регулятора запретить криптовалюту в России «свидетельством низкого профессионализма руководства ЦБ, их непонимания тех процессов, которые идут в экономике».

«Это просто провокационное заявление, которое никакой сути не имеет. Криптовалюта, ее курс не зависит от воли нашего ЦБ. Мы в этом плане, к сожалению, глухая провинция. На потуги нашего Центробанка никто никакого внимания не обратит. В то время как ведущие страны мира, начиная США и заканчивая Эмиратами, Сингапуром или Европой, они эту историю регулируют. Сейчас ссылаются на Китай, якобы там кто-то запретил. Но Китай пошел по другому пути. Он создал собственную криптовалюту, и через нее китайцы могут получить доступ на мировой рынок криптовалюты», — объяснил Припачкин.

По его словам, мировая экономика вернулась в эпоху децентрализованных денег, а криптовалюта — один из таких элементов, сейчас активно развивается.

«Поймите, мы уже все пользуемся децентрализованными деньгами. Любая программа кэшбека или лояльности — это тоже децентрализованные деньги. Вы их копите, расплачиваетесь ими. Те же мили авиакомпаний. Вы летаете, майните мили за полеты, и дальше ими рассчитываетесь за услуги этой авиакомпании. Деньги — это деньги, чтобы там ЦБ не кричал и не говорил», — добавил Припачкин.

20 января Центробанк выступил за запрет майнинга и операций с криптовалютами на российской территории в связи с рисками для экономики страны, а также финансовой стабильности. Об этом говорится в докладе, размещенном на сайте ведомства.