Банк России не планирует запрещать гражданам владеть криптовалютами

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ограничений, запретов на владение криптовалютами не планируется, но планируется ограничение для использования российской финансовой инфраструктуры», — рассказала Данилова.

Она подчеркнула, что ЦБ не планирует и не предлагает ввести запрет для граждан на владение криптовалютами. По словам Даниловой, россияне смогут владеть цифровой валютой в иностранных юрисдикциях.

Ранее Центробанк выступил за запрет майнинга криптовалют на российской территории в связи с рисками для экономики страны, а также финансовой стабильности.

Согласно представленной информации, Банк России выступает против выпуска цифровых валют, а также их обращения и обмена в России. Также предлагается введение ответственности за указанные действия и использование криптовалют при осуществлении платежей. Кроме того, финансовый институт считает цифровые валюты угрозой для курса рубля.