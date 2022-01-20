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Банк России не планирует запрещать гражданам владеть криптовалютами

В ЦБ заявили, что россияне смогут владеть криптовалютами в иностранных юрисдикциях

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ограничений, запретов на владение криптовалютами не планируется, но планируется ограничение для использования российской финансовой инфраструктуры», — рассказала Данилова.

Она подчеркнула, что ЦБ не планирует и не предлагает ввести запрет для граждан на владение криптовалютами. По словам Даниловой, россияне смогут владеть цифровой валютой в иностранных юрисдикциях.

Ранее Центробанк выступил за запрет майнинга криптовалют на российской территории в связи с рисками для экономики страны, а также финансовой стабильности.

Согласно представленной информации, Банк России выступает против выпуска цифровых валют, а также их обращения и обмена в России. Также предлагается введение ответственности за указанные действия и использование криптовалют при осуществлении платежей. Кроме того, финансовый институт считает цифровые валюты угрозой для курса рубля.

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